Обратим внимание на сообщение пресс-секретаря Александры Лукашенко Натальи Эйсмонт. Она ранее прокомментировала сообщения СМИ на предмет дорогих велосипедов стоимостью в несколько тысяч евро. На них недавно заметили президента Белоруссии и его сына Николая. Говорят, что это дар из России. Сообщение Эйсмонт было следующим: «На велосипеды государство не потратило ни копейки. Их Александру Григорьевичу подарил его друг, почетный президент федерации велоспорта России Игорь Макаров. Человек, всю жизнь посвятивший спорту».



Спикер говорит, что в такой способ Макаров, который сам в свое время сам профессионально занимался этой дисциплиной, проявил желание приобщить своих друзей к любимому делу. Отдельно что бизнесмен дарит велосипеды не только политикам, но и федерациям. Не исключение, спортшколы по всему миру.



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