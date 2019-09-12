|Зеленский подал в Раду прошение о роспуске ЦИК
|12.09.2019 05:40
|
Представление президента о роспуске Центризбиркома поступило в парламент сегодня,10 сентября. Нынешний состав ЦИК работает меньше года.(function() })();
Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии. Представление во вторник, 10 сентября, публикует УП.
В нем говорится, что ЦИК «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
«Кроме того, очень странными и непоследовательными являются действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №198″, – говорится в сообщении.
По данным издания, документ подписан Зеленским 9 сентября. Сегодня он поступил в Верховную Раду.