Производитель гиперкаров Pininfarina планирует создать сверхпроизводительную платформу для своих электромобилей с помощью технологий компании Bosch и разработчика автотехники Benteler, передает со ссылкой на .

Стороны договорились включить к сотрудничеству и других производителей авто, чтобы работа стала максимально эффективной. Такой подход должен обеспечить более быстрое внедрение "электромобильности".

Pininfarina сфокусируется на создании электрокаров со сверхроскошью и производительностью.

Марка уже утвердила соответствующий план по выпуску машин на электричестве. Транспортные средства будут разрабатывать в стиле экологического гиперкара Battista. Его производство должны начать в конце 2020-го года в Италии. Об этом сообщили на tsn.ua.

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