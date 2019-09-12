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В силу вступил закон о штрафах за кражу электричества
12.09.2019 05:42

В начале июня месяца в России вступил в силу закон, вводящий штрафы за повторное незаконное подключение не только к электрическим, но и тепловым сетям.

следовательно физические лица будут платить за это от 15 до 30 тыс рублей, в то время как юридические - от 200 до 300 тыс рублей. 
Что касается штрафов за первое незаконное подключение, они остались прежними.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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