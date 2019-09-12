Гончарук заверил, что украинцам хватит газа на зиму
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Гончарук заверил, что украинцам хватит газа на зиму
12.09.2019 05:58
Гончарук заверил, что запасов газа для отопительного сезона достаточно
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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