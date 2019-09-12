Израиль аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если «Ликуд» одержит победу на парламентских выборах.

Как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе специального обращения, аннексия будет совершена сразу же после того, как его партия победит на выборах.

Премьер назвал этот регион критически важным для безопасности Израиля.

Глава правительства отметил, что для этих действий ему необходимы голоса израильтян.

«Это демократия. Я не буду предпринимать что-либо без четкого мандата. Поэтому я прошу мандат, чтобы сделать то, насчет чего имеется широкий консенсус — наконец определить постоянные границы Израиля», — сказал Нетаньяху.

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