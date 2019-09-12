Зеленский ликвидировал Администрацию президента Украины
Владимир Зеленский своим указом ликвидировал Администрацию президента и на ее базе создал Офис президента. Планируется значительное сокращение численности сотрудников и реорганизация их работы. В команде Зе сообщили, что новая структура будет постоянно действующим вспомогательным органом. При этом сам президент по-прежнему хочет переехать из здания на Банковой, а на месте бывшей Администрации президента предложил создать художественный музей.
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