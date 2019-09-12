Может быть эти факты помогут вам посмотреть на этот оранжевый овощ под другим углом и все же дать ему шанс? Ведь с возрастом вкусы людей меняются и, кто знает, может, вы уже вполне сносно отнесетесь к блюдам из тыквы или даже полюбите их.

Причина 1

Тыква является хорошим мочегонным средством. В ней содержится калий в большом объеме, так что если вы склонны к отекам или имеете в анамнезе заболевания почек или сердца, то тыква – ваш продукт!

Причина 2

В тыкве мало клетчатки и органических кислот. Казалось бы, это существенный недостаток однако, для людей с чувствительным желудком – при заболеваниях кишечника, гастритах, язве – это просто находка и спасение!

Причина 3

Тыква низкокалорийна и легкоусвояема, а следовательно часто используется для всевозможных диет и в детском питании. С помощью тыквенной диеты лечат ожирение и нормализуют уровень холестерина.

Причина 4

В тыкве содержится много витамина В, а потому она успокаивает нервную систему, помогает бороться с бессонницей и улучшает память. Употреблять в этом случае желательно тыкву влажный, сделав из нее сок или добавив в смузи.

Причина 5

Тыква является средством, стимулирующим работу кишечника, улучшая его перистальтику и метаболизм организма. В данном случае работает как сырая тыква, так и приготовленная – печеная или вареная.

Причина 6

В оранжевой тыкве много каротина, в некоторых сортах этого овоща его больше, чем в морковке. Это хорошее средство для профилактики онкологических заболеваний и отличная помощь при проблемах со зрением.

Причина 7

Тыквенная маска полезна при угревой сыпи, а также кашицу тыквы можно прикладывать к царапинам, ожогам и коже, пораженной экземой. Тыква снимает воспаление и снижает боль.

Причина 8

Тыква – косметологическое средство, из нее можно сделать маску и нанести на чистую распаренную кожу лица. Сделай смесь из мякоти тыквы, яичного желтка и меда, оставь маску на лице на 15 минут, затем смойте холодной водой.

Причина 9

В семечках тыквы содержится много белка и ненасыщенные жирные кислоты. Этот продукт в сыром виде должен присутствовать в рационе детей, будущих и кормящих мам.

Причина 10

Тыквенные семена – глистогонное средство. Особенно оно эффективно в профилактике. Семечки не токсичны и не вызывают побочных эффектов, в отличие от аптечных препаратов.

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