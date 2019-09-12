В Украине в январе-июле 2019-го овощей из-за рубежа завезли на $122,5 млн. Это на 66% больше, чем в подобный период прошлого года, передает со ссылкой на .

"Импорт овощей увеличили из-за плохих погодных условий прошлого года и как следствие, меньшего урожая основных овощей. Запасы продукции были меньше, чем обычно. Поэтому овощи стоят дорого", - объясняет аналитик Дарья , передает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Среди свежих овощей Украина больше только покупает помидоров - 34% от только импорта свежих овощей. За первые семь месяцев 2019-го в Украину завезли 58,3 тыс. т томатов - на 22% больше, чем в прошлом году. Импорт лука вырос с 4,8 тыс. т в январе-июле 2018-го до 78 тыс. т в 2019 году. Закупки перца, тыквы и баклажанов выросли в 1,5 раза - до 16,9 тыс. т в январе-июле 2019-го.

В Украину завезли рекордное количество картофеля. Импорт вырос в 4 раза - с 5,6 тыс. т в январе-июле 2018-го до 21,9 тыс. т в январе-июле 2019 года.

С 1 сентября в силу вступила директива, которая предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов. Импортеры отказываются от закупок овощей и фруктов в странах, не входящих в состав ЕС. В то же время Украину внесли в список стран, которые соответствуют новым требованиям безопасности продукции.

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