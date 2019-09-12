|Американец Пилли: в США умерла "самая умная" собака в мире
|12.09.2019 06:00
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Суть сообщения в том, что скончалась собака по кличке Чейсер. Ранее она прославилась своей способностью запоминать названия предметов.Напомним, что ее хозяин был американец Джон Пилли. Он приобрел питомца в 2004 году, активно его обучая. Занятия с собакой иногда продолжались по пять часов в день.
Хозяин приблизительно по 40 раз произносил название какого-либо предмета. Дальше он этот предмет прятал. Чейсер нужно было найти то, что попросил Пилли.
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