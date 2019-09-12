В Центральной избирательной комиссии прокомментировали представление Президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий состава ЦИК

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«… если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий только состава Центральной избирательной комиссии как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность, как Президента Украины, так и Верховной Рады Украины. Комиссия готова принять такое решение. Однако все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом, ЦИК воспринимать отказывается», – говорится в сообщении.

В Комиссии также отметили, что Центральная избирательная комиссия осуществила все подготовительные действия по установлению результатов волеизъявления в одномандатном избирательном округе № 198.

«Однако, в связи с началом процедуры прекращения полномочий состава Центральной избирательной комиссии и во избежание ситуации, которая поставит под угрозу установления легитимных и законных результатов выборов, по состоянию на 11 сентября ЦИК вынуждена отложить начало повторного подсчета голосов во исполнение решения суда по делу № 9901/486/19″, – говорится в заявлении.

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