Але це ложь.







Вперше новина про сьому дитину Анджеліни Джолі з'явилася у виданні Radar Online. Там було написано про те, що актриса дуже сумує за Меддоксом, який переїхав на навчання до Південної Кореї, тому хоче усиновити ще одну дитину.



"Вона хотіла заповнити порожнечу побаченнями, але вибрала інший спосіб. За планом у неї повинно з'явитися ще одне немовля до кінця цього року. Завдяки зв'язкам в ООН у Енджі вже є кілька варіантів, але вона поки що нічого не вирішила до кінця", - нібито повідомило джерело.



Видання Gossip Cop, яке спеціалізується на викритті фейків про голлівудських зірок, зв'язалося з людиною з оточення Джолі, яка сказав, що стаття Radar Online не відповідає дійсності.



Нещодавно Анджеліна Джолі дала інтерв'ю виданню Hello, в якому говорила про те, що насолоджується нинішнім етапом материнства:



"Коли твої діти маленькі, ти більше відчуваєш себе матусею. Коли вони підростають, починаєш і себе почувати підлітком. У мене зараз чудовий період, я заново відкриваю себе".

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