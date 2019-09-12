Появились данные новых соцопросов о парламентских выборах
Социологи Центра «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко с 22 мая по 14 июня провели соцопрос на всей территории Украины. Всего было опрошено 2100 респондентов. Данные показывают, что при нынешнем раскладе сил в Раду могут попасть 5 политических партий. На первом месте «Слуга народа» которая набрала 47,5% голосов. Далее с большим отрывом оппозиционная платформа «За жизнь» с 11%. Третья строка рейтинга у партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» - 8,7%. «Европейская солидарность» набирает 8,3%. На грани проходного барьера партия «Голос» Святослава Вакарчука с 5,3% поддержки.
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