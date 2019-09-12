|Шевченко проанализировал игру с Нигерией
|12.09.2019 06:18
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Главный тренер сборной Украины прокомментировал товарищескую встречу против Нигерии (2:2) на послематчевой пресс-конференции, передает со ссылкой на .
Насколько было тяжело играть без Степаненко в середине поля?
Сегодня мы многим ребятам, которые нечасто играли за сборную, дали возможность выйти на поле. Конечно, у нас не было стопроцентной слаженности в действиях, особенно в начале матча.
Но это нормально мы осознанно шли на этот риск, когда заменили сразу несколько человек в составе по сравнению с матчем против Литвы. Но все равно, считаю, с нашей стороны сегодня было много ошибок. Не по какой-то одной позиции ошибались многие.
Оцените игру Лунина.
Показал свой высокий уровень. Считаю, что для своего возраста и в условиях с нехваткой игровой практики Лунин сегодня сыграл просто великолепно, сказал .
Вчера сборная Украины ушла от поражения в домашнем матче со сборной Нигерии.