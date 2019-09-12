Главный тренер сборной Украины прокомментировал товарищескую встречу против Нигерии (2:2) на послематчевой пресс-конференции, передает со ссылкой на .

Насколько было тяжело играть без Степаненко в середине поля?

Сегодня мы многим ребятам, которые нечасто играли за сборную, дали возможность выйти на поле. Конечно, у нас не было стопроцентной слаженности в действиях, особенно в начале матча.

Но это нормально мы осознанно шли на этот риск, когда заменили сразу несколько человек в составе по сравнению с матчем против Литвы. Но все равно, считаю, с нашей стороны сегодня было много ошибок. Не по какой-то одной позиции ошибались многие.

Оцените игру Лунина.

Показал свой высокий уровень. Считаю, что для своего возраста и в условиях с нехваткой игровой практики Лунин сегодня сыграл просто великолепно, сказал .

Вчера сборная Украины ушла от поражения в домашнем матче со сборной Нигерии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира