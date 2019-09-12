Речь идет об американском мини-сериале «Чернобыль», который не является русофобским. Это мнение принадлежит специальному представителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому. Швыдкой считает, что картина действительно интересная. Она по-своему трогательная, довольно профессиональная. «Конечно, кому-то все равно захочется сказать, что эта картина антироссийская или антиукраинская», - сказал Швыдкой.



Он считает, что Чернобыльская трагедия имеет отношение ко всему миру. В планах авторов сериала не было желания показать Советский Союз деградирующей страной. Швыдкой это так объяснил: «У создателей, на мой взгляд, были совсем другие мотивации, и они были вполне благородны».



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