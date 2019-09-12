МИД Украины отреагировал на сообщение о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями «Всемирного совета подкарпатских русинов».

«В связи с появлением в СМИ информации о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации «Всемирный совет подкарпатских русинов» 11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радек Матула для получения разъяснений», – сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что чешский дипломат опроверг любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии на Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

«Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию», – говорится в комментарии.

Накануне сообщалось, что президент Чехии во время встречи с делегацией русинов в Праге согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного и статуса автономии для своей территории. Милош Земан пообещал обсудить этот вопрос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

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