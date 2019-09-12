|Власти рассказали, что Украина поставляет на экспорт
|12.09.2019 06:37
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Больше только Украина экспортирует аграрной продукции, которой было продано на 3,9 миллиарда долларов. Металлы и изделия из них принесли нашей стране 3,6 миллиарда долларов дохода. На третей позиции находятся жиры и масла растительного и животного происхождения и минеральные продукты по 1,5 миллиарда долларов.
При этом главным торговым партнером Украины является ЕС, его доля составляет 42,4% от только украинского экспорта.
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