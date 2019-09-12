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Власти рассказали, что Украина поставляет на экспорт
12.09.2019 06:37
Власти рассказали, что Украина поставляет на экспорт Министерство экономического развития и торговли в своем фейсбуке сообщает, что за первые 4 месяца 2019 года наша страна нарастила объемы внешней торговли на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше только Украина экспортирует аграрной продукции, которой было продано на 3,9 миллиарда долларов. Металлы и изделия из них принесли нашей стране 3,6 миллиарда долларов дохода. На третей позиции находятся жиры и масла растительного и животного происхождения и минеральные продукты по 1,5 миллиарда долларов.

При этом главным торговым партнером Украины является ЕС, его доля составляет 42,4% от только украинского экспорта.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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