Власти рассказали, что Украина поставляет на экспорт Министерство экономического развития и торговли в своем фейсбуке сообщает, что за первые 4 месяца 2019 года наша страна нарастила объемы внешней торговли на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Больше только Украина экспортирует аграрной продукции, которой было продано на 3,9 миллиарда долларов. Металлы и изделия из них принесли нашей стране 3,6 миллиарда долларов дохода. На третей позиции находятся жиры и масла растительного и животного происхождения и минеральные продукты по 1,5 миллиарда долларов.



При этом главным торговым партнером Украины является ЕС, его доля составляет 42,4% от только украинского экспорта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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