Об этом сообщает Европейская правда в среду, 11 сентября.

Вопросы украинской и российской стороне задал судья от Чехии Алеш Пейчала. Примечательно, что судья предположил, что компромисс практически неизбежен.

"Мы знаем из истории, что любые конфликты между государствами должны завершаться компромиссом. Готовы ли вы на компромисс и в какой степени, а если нет, то почему?" - спросил судья.

После перерыва для консультаций стороны взяли слово, но обе попытались уйти от прямого ответа, однако тональность комментариев оказалась противоположной.

"Любое решение конфликта по Крыму должно включать возвращение Крыма под полный суверенитет Украины", - пояснил британский адвокат Бен Эммерсон, представляющий на слушаниях позицию Украины.

"Мы уважаем то улучшение в отношениях, вы слышали об обмене, и мы рассчитываем на дальнейшее улучшение, но это - все, что я могу ответить сейчас", - заявил представитель РФ Михаэль Свейнстон, избегая конкретики, но утверждает, что Москва ждет нормализации отношений с Киевом.

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