не отменила депутатскую неприкосновенность, а урегулировала ее.

Объясняет в интервью журналу "Країна" политический обозреватель Леонид передает со ссылкой на .

"Действует только тогда, когда депутат занимается своей политической работой: выступает с речью, готовит требование. Но не распространяется на его личную жизнь вне политики. Изменение должно пройти общественную проверку. Важно, чтобы в случае нарушения правоохранителей не сдерживал статус депутата. Пусть уже и прикосновенного", - отмечает он.

Ранее снять с депутата неприкосновенность было настоящей проблемой, вспоминает знаток.

"Имея единодушному большинство, мог бы это сделать одним взмахом руки. Поэтому это не является большим достижением для новой власти. Сейчас никто не может помешать "Слуге народа" делать, что они считают нужным. Захотят и проголосуют за то, чтобы завтра мы измеряли температура не по Цельсию, а по Фаренгейту.

Боязни репрессий против оппозиции - это вопрос не к законодателям, а к качеству правоохранительной системы, перед которой никто не защищен", - добавляет Леонид .

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира