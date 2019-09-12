|Силуанов жизнь в кредит – это норма
|12.09.2019 06:37
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Обратим внимание на сообщение министра финансов Антона Силуанова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. В общем, он заявил, что жизнь в кредит - это вполне нормально.Зампред правительства максимально раскрывая это вопрос для общественности, привел в пример опыт развитых стран, где "люди живут только на кредиты". Министр говорит, что это означает, что у них нет денег - просто они стремятся быстрее купить автомобиль и недвижимость, и более мелкие необходимые вещи, вроде бытовой техники. Расплачиваются за них они пданируют своими будущими зарплатами.
Мнение Смилуанова было следующее: "И это абсолютно нормально".
Он обратил внимание на развитие рынка кредитования в России, демонстрирующего рост как по объему потребительских кредитов, но и инвестиционных.
Силуанов считает, что с этим непосредственно связано снижение реальных доходов населения России: "Кредиты растут, и проценты растут".
Он считает, что еще один фактор, - это сокращение теневых зарплат.
Текст: Т. Сокот
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