|"Слуга народа" будет брать Киев, Одессу, Харьков и Луцк на досрочных выборах
|12.09.2019 06:38
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В президентской партии "Слуга народа", заявили о том, что досрочные местные выборы возможны в нескольких областяхпосле завершения процесса формирования местных общин, а также в "проблемных городах".
Об этом Александр Качура, замглавы Комитета Рады по вопросам организации госвласти и местного самоуправления, депутат "Слуги народа" рассказал "
Он предположил, что процесс децентрализации может завершиться весной.
Он не сообщил, о каких именно регионах идет речь, заявив лишь, что, например, в Сумской области есть такой проблемный город.
На уточняющий вопрос, идет ли речь также об Одессе, Харькове, Луцке и Киеве, Качура только подтвердил, что тоже считает эти города "проблемными".