За соответствующий проект постановления проголосовали 325 депутата. Пророссийские депутаты из фракции ОПЗЖ не голосовали.

Верховная Рада в четверг, 11 сентября, приняла заявление о нелегитимности местных выборов в оккупированном Россией Крыму.

За соответствующий проект постановления проголосовали 325 депутата. Депутаты из фракции ОПЗЖ не голосовали.

Напомним, 8 сентября в России прошли местные выборы, в рамках которого состоялось голосование также в Крыму и Севастополе, находящихся под оккупацией с 2014 года.

По итогам незаконных выборов в Крыму выиграла партия «Единая Россия» с результатом почти 55% голосов избирателей. Второе место у ЛДПР – 16,8%, третье место у КПРФ – 8,2%. Во всех одномандатных округах победили представители «Единой России».

В Севатосполе «Единая Россия» получила 38,5% голосов, КПРФ – 18,7%, ЛДПР – 18,6%. Также преодолели пятипроцентный барьер Справедливая Россия» (8,8%) и «Партия пенсионеров» (6,9%). В семи из восьми округах победили «единороссы».

Выборы в Крыму и Севастополе не признаны мировым сообществом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира