Верховная Рада поддержала за основу законопроект №1065 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний“. Законопроект поддержали 310 народных депутатов.

“В законопроекте учтены требования статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) № 1151/2012 Европейского Парламента и Рады от 21 ноября 2012 г. о качестве сельскохозпродуктов и продуктов питания“ – говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта дали юридические определения таким понятиям: “географическое указание“, “название места согласования товара“ и т д. Также определены условия правовой охраны.





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