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Полиция Болгарии о задержании 16-летнего сторонника ИГ, ранене готовившего теракт
12.09.2019 06:56

Представители прокуратуры Болгарии расследуют дело о подготовке теракта подростком-сторонником ИГ. Эта информация принадлежит заместителю главы ведомства Иван Гешев.

Исходя из данных следствия, информацию о подозрительном поведении парня в полицию в этот раз передали родственники. Дальше проводился обыск в его комнате, в результате которого нашли взрывные устройства.

В общем, как оказалось, что юношу завербовала террористическая группировка, название которой «Исламское государство». Этот парень из благополучной семьи. Он хорошо обучался в элитной школе.
Напомним, что ИГ – это запрещенная в России террористическая организация.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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