|Полиция Болгарии о задержании 16-летнего сторонника ИГ, ранене готовившего теракт
|12.09.2019 06:56
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Представители прокуратуры Болгарии расследуют дело о подготовке теракта подростком-сторонником ИГ. Эта информация принадлежит заместителю главы ведомства Иван Гешев.Исходя из данных следствия, информацию о подозрительном поведении парня в полицию в этот раз передали родственники. Дальше проводился обыск в его комнате, в результате которого нашли взрывные устройства.
В общем, как оказалось, что юношу завербовала террористическая группировка, название которой «Исламское государство». Этот парень из благополучной семьи. Он хорошо обучался в элитной школе.
Напомним, что ИГ – это запрещенная в России террористическая организация.
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