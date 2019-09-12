Представители прокуратуры Болгарии расследуют дело о подготовке теракта подростком-сторонником ИГ. Эта информация принадлежит заместителю главы ведомства Иван Гешев. Исходя из данных следствия, информацию о подозрительном поведении парня в полицию в этот раз передали родственники. Дальше проводился обыск в его комнате, в результате которого нашли взрывные устройства.



В общем, как оказалось, что юношу завербовала террористическая группировка, название которой «Исламское государство». Этот парень из благополучной семьи. Он хорошо обучался в элитной школе.

Напомним, что ИГ – это запрещенная в России террористическая организация.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир террористическая что этот юношу которого Теги: криминал