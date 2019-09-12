Ученые доказали существование звезд из темной энергии
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Ученые доказали существование звезд из темной энергии
12.09.2019 07:12
Ученые нашли доказательство существования звезд из темной энергии
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Теги:
наука - наука и техника
события
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