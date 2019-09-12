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Комитет Верховной Рады отказался поддержать увольнение Луценко
12.09.2019 07:15
Комитет Верховной Рады отказался поддержать увольнение Луценко Профильный комитет Верховной Рады не будет поддерживать увольнение Юрия Луценко с поста Генпрокурора. Парламентарии считают, что для этого нет законных оснований. По словам председателя этого комитета, Андрея Кожемякина, законных оснований уволит Юрия Луценко с занимаемой должности сейчас нет. Ранее Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении Генерального прокурора. Причиной отставки у Зеленского назвали отсутствие юридического образования и опыта.

 

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