|На складах Минобороны в Калиновке произошли взрывы: Эвакуируют детей
|12.09.2019 07:15
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На военных складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва. Об том сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу министерства.
“Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы“, - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник. “На территории арсенала горит лес.
Было слышно несколько взрывов“, - сообщила изданию местная жительница Лариса. В то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируемая, но детей эвакуируют, передает UA Винница.
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