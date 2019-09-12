На военных складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва. Об том сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы“, - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник. “На территории арсенала горит лес.

Было слышно несколько взрывов“, - сообщила изданию местная жительница Лариса. В то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируемая, но детей эвакуируют, передает UA Винница.





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