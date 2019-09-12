Портленд, штат Орегон, готовится к крупному митингу правых - событие, ранее омраченное столкновениями с антифашистами. Предупреждая о возможных насильственных контр-протестующих, Дональд Трамп сказал, что события будут «очень внимательно отслеживаться». Трамп в субботу предупредил, что «основное внимание уделяется названию ANTIFA«Организация террора ». Трамп также выразил надежду, что мэр Портленда Тед Уилер сможет «правильно выполнить свою работу» и предотвратить вспышки насилия на предстоящем собрании. Это не всегда удавалось мэру в прошлом, когда Портленд часто становился ареной жестоких столкновений между сторонниками жесткой линии влево и вправо в последние несколько лет.

Последние стычки произошли в городе во время митинга в июне, когда Антифа Роуз Сити столкнулась с Гордыми Мальчиками. Суть драки была в том, что Антифа (из Антифашиста) напала на журналиста Энди Нго, который был избит, залит молочными коктейлями, которые, как сообщается, содержали быстросохнущий цемент, и был лишен своего оборудования.После этих событий сенаторы-республиканцы Тед Круз и Билл Кэссиди представили резолюцию, чтобы «надлежащим образом идентифицировать» Антифу как «внутренних террористов» в отношении многочисленных случаев запугивания и насилия, которые, как они говорили, были совершены под защитой так называемых «Либеральная привилегия».Это была не первая попытка нанести террористический ярлык на Антифа; аналогичная петиция была запущена в 2017 году. Но она была отклонена, поскольку Белый дом объяснил, что не было никакого юридического механизма для официального назначения внутренних террористических групп, только иностранных.Субботний митинг также проходил под лозунгом «Конец внутреннему терроризму», придуманным для осуждения нападений антифашистских группировок. Тем временем Роуз Сити Антифа призвал «сообщество защищаться» и «сказать этим крайне правым и неонацистским группам, что им не рады в Портленде».Многие магазины в центре Портленда закрыты по причине беспорядков. ФБР и полиция штата Орегон будут помогать правоохранительным органам Портленда поддерживать порядок в городе. Мэр Уилер заявил, что Национальная гвардия также может быть развернута.Ранее на этой неделе были арестованы пять мужчин, связанных с правыми группами. Им предъявлено уголовное обвинение в связи с нападением в начале мая на бар Cider Riot, столь известный между левых в Орегоне.

Текст: Т. Сокот Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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