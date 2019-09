Правительство Великобритании опубликовало документ, содержащий наиболее пессимистичный сценарий для экономики страны в случае, если Лондон покинет ЕС без соглашения с Брюсселем. (function() })(); Как пишет The Guardian, текст документа показали под давлением оппозиции. В документе под названием Операция Yellowhammer говорится, что «жесткий» Brexit может привести к росту цен на продовольствие и топливо, нарушению поставок лекарств и беспорядкам на улицах Великобритании. Кроме того, выход из ЕС без сделки может привести к серьезным перебоям на границе. По оценке британского правительства, порядка 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовы к введению таможенного контроля на границе с Францией, причем эта ситуация может продлиться до трех месяцев. В документе указано, что даже при худшем сценарии дефицита продовольствия в Великобритании не возникнет, но рост цен и сокращение ассортимента может отразиться на «уязвимых группах». Кроме того, в опубликованном сценарии британское правительство признает, что между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландия придется установить жесткую границу. Издание подчеркивает, что план очень похож на документ, который в августе опубликовала The Sunday Times. Разница заключается в том, что газета называла этот сценарий «базовым», в то время как в документе британского правительства о нем говорится как «наихудшем». После появления публикации в The Sunday Times Палата общин проголосовала по вопросу о публикации документа Yellowhammer − 311 высказались за, против − 302. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону установили время до 23.00 среды для исполнения решения. Напомним, ранее Великобритания ранее добилась переноса крайнего срока Brexit на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать «жесткого» Brexit. Ранее оппозиционные партии при поддержке ряда депутатов правящей Консервативной партии приняли закон, требующий от правительства отсрочить Brexit на три месяца и запрещающий выходить без соглашения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



