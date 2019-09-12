Украинские националисты решили объединится
Все националистические партии решили после выборов объединится в единый блок. Об этом заявил руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий. При этом он подчеркнул, что в структуру должны войти не только политические силы, но и различные волонтерские и культурные проекты. Объединение будет проходить на базе ВО Свобода, как силы, которая имеет наибольший рейтинг между украинских националистов. Билецкий считает, что нужно бороться с пятой колонной во власти, а партию «Слугу народа» пока не записывает ни в друзей, ни во врагов.
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