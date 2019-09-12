Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – это его «самый верный поклонник». Он также оценил отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, назвав их очень хорошими.



Заявление Трампа было следующим: «Он [Столтенберг] говорит, что, вероятно, без Трампа не было бы НАТО».

Еще американский руководитель сообщил, что он очень сожалеет о том, что Германия, в отличие от других членов НАТО, удерживает уровень военных расходов в пределах на 1%.

Трамп считает, что Германия обязана оплачивать намного больше. Об этом он лично сказал Меркель.

Текст: Т. Сокот Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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