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Руководителя Укравтодора Николаевщины уволили - в город едет проверка
12.09.2019 07:52
Укравтодор освободил от должности руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко по подозрению во взятке. В Николаев едет проверка.

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Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

«Руководитель службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко был немедленно уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрения в получении неправомерной выгоды. В службу автомобильных дорог в Николаевской области безотлагательно направлены внеочередной финансовый аудит и антикоррупционная проверка центрального органа», - говорится в сообщении.

В Укравтодоре заверили, что будут помогать в дальнейшем расследовании этого и других антикоррупционных дел и поддерживать действия антикоррупционных органов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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