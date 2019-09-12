Из-за ухода Болтона из администрации Трампа уволились трое человек
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Из-за ухода Болтона из администрации Трампа уволились трое человек
12.09.2019 08:07
Из администрации Трампа из-за ухода Болтона уволились трое сотрудников
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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Новости
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