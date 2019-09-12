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Нацбанк продаст на аукционе почти тысячу бриллиантов
12.09.2019 08:11
Нацбанк продаст на аукционе почти тысячу бриллиантов НБУ решил продать на аукционе почти тысячу бриллиантов. 932 ограненных камня выставлены двумя лотами. В первом 637 бриллиантов весом 23,71 карат. Этот лот оценивается в 314,6 тысяч гривен. Стартовая цена второго лота 113 тысяч гривен и в него входят 295 камней весом 9,72 карата. Прием предложений от потенциальных покупателей продлиться до 3 июля. На следующий день после окончания торгов будет объявлен победитель.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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