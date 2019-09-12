|Приметы на 12 сентября: что нельзя делать в Александров день
|12.09.2019 08:11
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12 сентября православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского, передает со ссылкой на .
Святитель Александр был архиепископом Константинопольским, боролся с ересью арианства, обладал даром чудотворения. В 325 году был избран Цареградским архиепископом. Александр на протяжении 20 лет в неспокойные времена еретика руководил архиепархией. За это время обратил в христианство многих людей.
Традиции 12 сентября
В народе Александра прозвали Свытником или Сытником. После строгого однодневного поста, выпадающего на 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи), снова наступало время обильных застолий. Хозяйки готовили сытную ячменную кашу, пекли вкусные караваи.
До этого дня крестьяне оставляли на ниве ячменные стебли с августовской жатвы. 12 сентября ячменные стебли вместе с овсяными и льняными "завивали", заговаривая на будущий урожай ниву.
Супружеские пары, мечтающие о рождении мальчика, молились 12 сентября Александру Свирскому.
По народной традиции, с Александровым днем открывался сезон осенне-зимних посиделок. Осенние заботы о сборе урожая подходили к концу. Молодежь по вечерам собиралась под видом пряжи и рукоделия, а больше для рассказов, песен и забав. В некоторых местах в это время начиналась массовая жатва яровых хлебов.
Приметы на 12 сентября