12 сентября православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского, передает со ссылкой на .

Святитель Александр был архиепископом Константинопольским, боролся с ересью арианства, обладал даром чудотворения. В 325 году был избран Цареградским архиепископом. Александр на протяжении 20 лет в неспокойные времена еретика руководил архиепархией. За это время обратил в христианство многих людей.

Традиции 12 сентября

В народе Александра прозвали Свытником или Сытником. После строгого однодневного поста, выпадающего на 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи), снова наступало время обильных застолий. Хозяйки готовили сытную ячменную кашу, пекли вкусные караваи.

До этого дня крестьяне оставляли на ниве ячменные стебли с августовской жатвы. 12 сентября ячменные стебли вместе с овсяными и льняными "завивали", заговаривая на будущий урожай ниву.

Супружеские пары, мечтающие о рождении мальчика, молились 12 сентября Александру Свирскому.

По народной традиции, с Александровым днем открывался сезон осенне-зимних посиделок. Осенние заботы о сборе урожая подходили к концу. Молодежь по вечерам собиралась под видом пряжи и рукоделия, а больше для рассказов, песен и забав. В некоторых местах в это время начиналась массовая жатва яровых хлебов.

Приметы на 12 сентября

Много рябины в лесу – к дождливой осени.

Теплый вечер и звездная ночь – к хорошему урожаю в следующем году.

Паутина по растениям стелется – к теплу.

Пчелы начали улей запечатывать – к ранней зиме.

Пчелы плотно воском леток запечатывают – к суровой зиме.

Цветки полевых ноготков развернули после 10 утра свои венчики – к дождю.

Если птицы высоко в небе кружат и не улетают, то осень будет теплой и сухой.

Звездопад 12 сентября сулит неурожай в следующем году.

В этот день не стоит играть в азартные игры, иначе весь год будешь в проигрыше.

С первым гостем в доме здороваться сегодня нельзя – к неудаче.

Ежи на опушке леса норы роют – к теплой зиме. Если же животные забираются вглубь леса, то зима будет холодной.

Плакать в этот день – к конфликтам с домочадцами.

Соль неожиданно в доме закончилась – к безденежью.

Рассыпать соль – к супружеской измене.

Ставить забор – к грабителям.

Нельзя мыть голову, иначе рано облысеете.

Принести котенка в дом – к несчастью.

Сушить постель – к кошмарам.

Мелочь до полудня считать нельзя – к бедности.

Месть или дурной поступок, совершенные 12 сентября, обязательно вернутся бумерангом.

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