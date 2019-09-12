Время от времени Мать Природа сообщает нам, кто является боссом, демонстрируя свою удивительную силу. Один такой случайный был зафиксирован на видео на этой неделе, когда мужчина из Каролины чудесным образом увернулся от удара молнии. На кадрах, обнародованных в социальной сети Facebook, видно, как Ромул Макнил идет к своей машине в ненастную погоду в округе Хорри, штат Южная Каролина. Внезапно в нескольких сантиметрах от его тела раздается молниеносная вспышка, побуждающая его бросить зонт.

Макнил сказал, что он почувствовал толчок, когда это произошло. «Я видел свет», - сказал он. «Я пытался подняться… Я не хочу, чтобы это случилось ни с кем другим. Это было безумно."Школьный консультант поделился видео и фотографией с потрясающим инцидентом на своей странице в Facebook. «Камеры поймали мой сумасшедший опыт с молнией. …благодарен за то, что смог уехать отсюда без серьезных травм », - написал он.Уроженец Южной Каролины сказал, что в будущем он избежит штормовой погоды.



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