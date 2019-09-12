Киев и Кишинев согласовали текст Соглашения о введении поездок граждан Украины и Республики Молдова по ID-картам.

Украина и Молдова согласовали проект Соглашения о поездках граждан двух стран по ID-картам, данный документ будет передан молдавской стороне в ближайшее время.

«Стороны также предметно обсудили пути решения вопросов, связанных с функционированием Днестровского комплексного гидроузла, демаркацией общей границы и объектами собственности сторон. Договорились также продолжить работу по расширению количества пунктов пропуска с общим контролем на украинском-молдавской границе», – говорится в сообщении.

Украинская сторона также подтвердила готовность активно помогать Молдове в процессе Приднестровского урегулирования на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности государства.

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