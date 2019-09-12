Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье и Крыму - северо-восточный, 5-10 м/с, отдельные порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 12-17°", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве и области 12 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В столице температура ночью 11-13°, днем 26-28°, в Киевской области ночью 8-13°, днем 24-29°.

Согласно прогнозу, 13-14 сентября, в Украине осадки не ожидаются, лишь в субботу в западных, северных, днем и в центральных областях кое-где небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 24-29°, 14 сентября в Украине, кроме юга и востока, 18-23°.

В столичном регионе 13 сентября без осадков, 14 сентября кое-где небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°; днем 13 сентября 24-29°, 14 сентября 18-23°.

Синоптики 15-16 сентября осадков не прогнозируют, лишь днем в воскресенье в северных областях кое-где небольшой дождь. Температура ночью 5-11°, днем 13-19°, в южной части, 16 сентября в Украине 17-23°.

На Киевщине небольшой дождь пройдет лишь днем 15 сентября. Температура ночью 5-10°; днем 15 сентября 13-18°, 16 сентября 17-22°.





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