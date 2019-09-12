Обратим внимание на тот факт, что предпосылок с целью провести соглашения с многочисленными нефтяными компаниями на предмет стабилизации рынка топлива на период после 1 июля не было. Это заявление принадлежит вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. Так, в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Козак высказался следующим образом: "Будет ли продлеваться соглашение с нефтяными компаниями? Пока, на сегодняшний день, исходя из той ситуации, из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен нефти, оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашение после 1 июля, нет".





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