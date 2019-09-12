Коана порадовала поклонников новой песней «Любила» В июле состоялся релиз очередного сингла Коаны — «Любила». Композиция вошла в трек-лист нового альбома певицы. По словам девушки, песня обладает какой-то невидимой силой и это внутренний голос подсказал ей, что пришло время для «Любила»: «Для меня это самая любимая песня и к ней у меня совершенно особое отношение! «Любила» родилась на свет именно тогда, когда отношения пришли к финалу и мне не пришлось ничего объяснять... Я просто спела ее, а моя душа будто исцелилась!», — говорит певица. Напомним, что Коана — это творческий псевдоним Анастасии Коваленко, популярной российской поп-певицы и исполнительницы известных треков «Речка» и «Заблудилась». Кроме сольного творчества, она известна дуэтом с родным братом Сергеем Коваленко. В конце мая Коана записала другой свой хит, зажигательную песню «Колотый лед», в которой певица рассказывала о закончившемся мимолетном романе. Песня была хорошо принята слушателями в России и странах СНГ и стала популярной. После релиза состоялись съемки видеоклипа на данную композицию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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