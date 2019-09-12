И их приятно будет есть, смакуя не только вкусное блюдо, но и ощущение того, что оно - родом из другой страны.

Быстрый завтрак по-английски

Завтрак для англичанина – это святое. В рабочих семьях этой страны завтраки были настолько сытными, что их хватало до самого ужина – перерыва на обед они не могли себе позволить. Поэтому по этот день англичане очень серьезно относятся к тому, что едят утром.

Чтобы приготовить английский завтрак, нужно 2 яйца, 2 сосиски, 1 помидор, 100 грамм бекона, 100 грамм белой фасоли консервированной в томатном соусе, 80 грамм шампиньонов, 20 мл оливкового масла, 1 бургерная булка, соль, перец по вкусу, зелень для украшения.

Нарежьте бекон тонкими ломтиками, разрежьте помидор пополам, грибы вымойте и нарежьте кружочками. Обжарьте хлеб на сухой сковороде до золотистой корочки, а на оливковом масле сосиски и бекон. Удалите с бекона и сосисок лишний жир, промокнув бумажным полотенцем. Пожарьте яйца, приправьте по вкусу солью и перцем. Обжарьте грибы и помидор, также обезжирьте их. Прогрейте на сковороде фасоль. Теперь подайте все вместе на одной тарелке.

Быстрый завтрак по-испански

Испанцы любят простоту, предпочитая готовить из свежих продуктов, и чем разнообразнее меню – тем лучше.

Возьмите 2 яйца, 50 мл молока, 50 грамм ветчины, 30 грамм порея, 100 грамм вареного картофеля, 50 грамм помидоров, 50 грамм красного перца, 50 мл белого вина, 20 мл оливкового масла, соль и перец по вкусу. Помидоры черри для украшения и подачи и кудрявый салат.

Нарежьте ветчину кубиками, а порей тонкими кольцами. Отварной картофель также порежьте кубиками, помидор дольками. Почистите перец от семян и порежьте соломкой. Взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите по вкусу. Все высыпьте на сковороду и обжарьте, приправив по вкусу. Добавьте белое вино и выпарите его, затем залейте массу яйцом и томите под крышкой до готовности. Подавайте с помидорами черри и листьями салата.

Быстрый завтрак по-мексикански

Даже на завтрак мексиканцы предпочитают острую еду. Конечно, если вы не привыкли к острой еде, то лучше на такой завтрак пожадничать со специями.

Вам будет нужно взять 100 грамм говяжьего фарша, 100 грамм сладкого красного перца, 30 грамм твердого сыра, 30 грамм красной фасоли, помидор, готовую тортилью, яйцо, стручок красного перца чили, половинку лайма, несколько перьев зеленого лука, 20 мл оливкового масла, соль, перец по вкусу.

Нарежьте помидор и сладкий перец кубиками, сыр натрите на крупной терке. Зеленый лук порежьте мелко. Нарежьте тортилью сегментами и обжарьте ее в оливковом масле. Удалите излишки жира бумажным полотенцем. Перец чили также обжарьте отдельно, проткнув его в нескольких местах ножом. Фарш обжарьте, добавьте к нему овощи, лук, фасоль, приправьте по вкусу. Добавьте яйцо и сыр, помешивая, доведите до готовности. Продавайте с тортильей, лаймом, чили и луком.

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