|В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами
|12.09.2019 08:49
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В Кривом Роге неизвестный обстрелял троллейбус. Инцидент произошел 10 сентября, около 22:00 на улице Маршака.
В результате стрельбы повреждено остекление, передает со ссылкой на .
Между кафе "Водолей" и пляжем, троллейбус №15 с пассажирами начали обстреливать. Люди, находившиеся в салоне, не пострадали.
Местные СМИ говорят, что это не первый подобный случай. 14 августа в районе остановки "Спорткомплекс" обстреляли троллейбус с пассажирами.
Через пять дней, 19 августа, неизвестный обстрелял транспортное средство в районе остановки "Студенческая". В обоих случаях никто не пострадал.
10 сентября около 2:30 неизвестные обстреляли дом и автомобиль председателя Малинской объединенной территориальной общины на Ровенщине 44-летнего Анатолия Димитрова.