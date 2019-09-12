В Кривом Роге неизвестный обстрелял троллейбус. Инцидент произошел 10 сентября, около 22:00 на улице Маршака.

В результате стрельбы повреждено остекление, передает со ссылкой на .

Между кафе "Водолей" и пляжем, троллейбус №15 с пассажирами начали обстреливать. Люди, находившиеся в салоне, не пострадали.

Местные СМИ говорят, что это не первый подобный случай. 14 августа в районе остановки "Спорткомплекс" обстреляли троллейбус с пассажирами.

Через пять дней, 19 августа, неизвестный обстрелял транспортное средство в районе остановки "Студенческая". В обоих случаях никто не пострадал.

10 сентября около 2:30 неизвестные обстреляли дом и автомобиль председателя Малинской объединенной территориальной общины на Ровенщине 44-летнего Анатолия Димитрова.

В доме находились супруги и трое их детей 6, 13 и 18 лет.

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