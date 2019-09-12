|Неймар самый высокооплачиваемый спортсмен до 30 лет
|12.09.2019 08:50
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Обратим внимание, что в этот раз бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар возглавил рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов в возрасте 30 лет.Так, лишь на протяжении минувшего сезона футболист смог заработать $90 млн.
Обратим внимание на тройку лидеров. В нее вошли следующие лица – это американский баскетболист "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден ($46,4 млн) и мексиканский боксёр Сауль Альварес ($44,5 млн.).
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