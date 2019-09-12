Охоронці Президента України – найкращі: золото на Bodyguard-2019
12.09.2019 09:06
Охоронці Президента України – найкращі: золото на Bodyguard-2019
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: ТОП-3 вкусных и быстрых завтраков мира • Лето "передумало" уходить: в ближайшие дни тепло и сухо • Руководителя Укравтодора Николаевщины уволили - в город едет проверка • СНБО: Россия не выполнила решение трибунала по морскому праву • В Норильске выпал первый снег • Верховная Рада готовит перезагрузку НАПК • Польша готова обучать украинских дипломатов и политиковвсе новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
11.09.2019
Київ, Україна
Офіс Президента України
1128
Метки: телохранители, чемпионаты, УДО.
Охоронці Президента України – найкращі: золото на Bodyguard-2019
Служба безпеки Президента України взяла золото у Чемпіонаті світу з багатоборства охоронців Bodyguard-2019, який проходив з 7 по 10 вересня у Києві. За перемогу змагалися 26 команд найкращих охоронців перших осіб. Вони показували техніки захисту під час пішого супроводу, масових заходів, евакуацію першої особи, відбиття атак у натовпі, прийоми рукопашного бою, пошук вибухівки та долання перешкод під час екстремального водіння. У той же час, команда жінок-тілоохорониць Управління державної охорони України виборола п’яте місце в загальному заліку.