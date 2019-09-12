Охоронці Президента України – найкращі: золото на Bodyguard-2019 RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: ТОП-3 вкусных и быстрых завтраков мира • Лето "передумало" уходить: в ближайшие дни тепло и сухо • Руководителя Укравтодора Николаевщины уволили - в город едет проверка • СНБО: Россия не выполнила решение трибунала по морскому праву • В Норильске выпал первый снег • Верховная Рада готовит перезагрузку НАПК • Польша готова обучать украинских дипломатов и политиковвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: телохранители, чемпионаты, УДО. Охоронці Президента України – найкращі: золото на Bodyguard-2019 1128телохранители, чемпионаты, УДО. Служба безпеки Президента України взяла золото у Чемпіонаті світу з багатоборства охоронців Bodyguard-2019, який проходив з 7 по 10 вересня у Києві. За перемогу змагалися 26 команд найкращих охоронців перших осіб. Вони показували техніки захисту під час пішого супроводу, масових заходів, евакуацію першої особи, відбиття атак у натовпі, прийоми рукопашного бою, пошук вибухівки та долання перешкод під час екстремального водіння.

У той же час, команда жінок-тілоохорониць Управління державної охорони України виборола п’яте місце в загальному заліку. Фоторепортажи Популярные теги концерты, оккупация, Шахтер, военная техника, туризм, искусство, праздники, Львов, Россия, общество, уикенд, ЗСУ, война, фотоподборки, Майдан, дизайн, Карпаты, автомобили, НАТО, столкновения, бизнес, церковь, экология, протесты, джаз, традиции, Львів, мода, зима, авиация, Сергей Смоленцев, США, цирк, Саакашвили, тест-драйв, история, фестивали, солдат, животные, люди, Нацгвардия, спорт, досуг, женщины, культура, катастрофы, живопись, акции, политики, пейзажи, ВМС, портрет, дети, Динамо, мир, заводы, АТО, вера, самолеты, выставки, природа, стихийные бедствия, #Євромайдан, беспорядки, Донбасс, соревнования, Одесса, технологии, политика, митинги, Дмитрий Дятлов, ВСУ, Порошенко, кошки, выборы, корабли, милиция, аннексия Крыма, футбол, мотоциклы, фотопроект, Верховная Рада, путешествия, музыка, Олимпиада, Александр Зубко, фотоконкурсы, знаменитости, учения, Путин, фотография, суд, архитектура, Киев, марш, город, юмор, парады, транспорт, полиция Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис концерты, оккупация, Шахтер, военная техника, туризм, искусство, праздники, Львов, Россия, общество, уикенд, ЗСУ, война, фотоподборки, Майдан, дизайн, Карпаты, автомобили, НАТО, столкновения, бизнес, церковь, экология, протесты, джаз, традиции, Львів, мода, зима, авиация, Сергей Смоленцев, США, цирк, Саакашвили, тест-драйв, история, фестивали, солдат, животные, люди, Нацгвардия, спорт, досуг, женщины, культура, катастрофы, живопись, акции, политики, пейзажи, ВМС, портрет, дети, Динамо, мир, заводы, АТО, вера, самолеты, выставки, природа, стихийные бедствия, #Євромайдан, беспорядки, Донбасс, соревнования, Одесса, технологии, политика, митинги, Дмитрий Дятлов, ВСУ, Порошенко, кошки, выборы, корабли, милиция, аннексия Крыма, футбол, мотоциклы, фотопроект, Верховная Рада, путешествия, музыка, Олимпиада, Александр Зубко, фотоконкурсы, знаменитости, учения, Путин, фотография, суд, архитектура, Киев, марш, город, юмор, парады, транспорт, полицияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Офіс Президента України Київ, Україна 11.09.2019



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