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Охоронці Президента України – найкращі: золото на Bodyguard-2019
12.09.2019 09:06
Охоронці Президента України – найкращі: золото на Bodyguard-2019 RSS PDA Mobile Facebook
 
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    11.09.2019   Київ, Україна   Офіс Президента України 1128 Метки:  телохранители, чемпионаты, УДО.

    Охоронці Президента України – найкращі: золото на Bodyguard-2019

    Служба безпеки Президента України взяла золото у Чемпіонаті світу з багатоборства охоронців Bodyguard-2019, який проходив з 7 по 10 вересня у Києві. За перемогу змагалися 26 команд найкращих охоронців перших осіб. Вони показували техніки захисту під час пішого супроводу, масових заходів, евакуацію першої особи, відбиття атак у натовпі, прийоми рукопашного бою, пошук вибухівки та долання перешкод під час екстремального водіння.
    У той же час, команда жінок-тілоохорониць Управління державної охорони України виборола п’яте місце в загальному заліку.

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