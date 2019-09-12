Встречные протестующие разбрызгивают колонну на демонстранте после митинга Proud Boys в Портленде, штат Орегон, США, 17 августа 2019 года. Полиция арестовала 13 человек обвиняя их в хулиганстве, сопротивлению аресту и незаконном использование оружия, после того как правые демонстранты вступили в борьбу с противниками Антифа в Портленде, штат Орегон.

Выступая на пресс-конференции в связи с протестами в Портленде, которые омрачены спорадическими случаями насилия, мэр города Тед Уилер приветствовал полицию за «образцовую работу по обострению ситуации». Он назвал демонстрацию « во многом мирным событием », несмотря на появление множества видеофильмов, документирующих атаки в основном со стороны Антифы на правых демонстрантов.В одном особенно жестоком эпизоде банда протестующих в масках злобно атаковала два автобуса с праворадикальными активистами, забрасывая их камнями, бросая молоток и пытаясь пробиться к одному из автобусов, разбив его двери.Противоречивые сообщения и дополнительное видео свидетельствуют о том, что молот, вероятно, был взят у правого демонстранта во время перестрелки. На кадрах видно, как открылась дверь автобуса. Протестующий с правым крылом размахивал молотом по представителям «Антифы», которые роились вокруг входа в автомобиль.Хотя замечание мэра могло вызвать некоторое удивление, начальник полиции Портленда Даниэль Аутло сообщила, что 13 человек арестованы в связи с беспорядками, в том числе по обвинению в хулиганстве, вмешательстве в полицию, сопротивлении аресту, хранении оружия и незаконном использовании оружия. В преддверии вскрытия полицейские изъяли у демонстрантов несколько вещей, которые, если бы они были использованы, могли привести к серьезной травме. К ним относятся ножи, металлические и деревянные шесты, электрошокер, а также медвежий баллончик.В общей сложности шесть человек получили ранения в драках, и одного планировалось доставить в больницу. Выступая на пресс-конференции, Уилер умышленно нацелился на насилие правых, обвинив активиста Трампа Джои Гибсона, основателя правой группы Patriot Prayer, в «неправомерном использовании ресурсов государственных налогоплательщиков», выступив на митингах и разжигая беспорядки своим присутствием. «Сейчас мы сталкиваемся с реальностью того, что в Соединенных Штатах у нас есть растущее белое националистическое движение, основанное на превосходстве белых в этой стране, и оно влияет на всю нацию, и мы, непременно, видим, как оно разворачивается на улицах Портленда».Выражая обеспокоенность в связи с предполагаемой опасностью, вызванной растущими настроениями правых, Уилер не упомянул о зарегистрированных случаях насилия со стороны левых на митинге в Портленде, решив сосредоточиться исключительно на опасностях белого национализма.«Таким образом, мы должны противостоять этой реальности, а именно, растущему белому националистическому движению и белому превосходству в Соединенных Штатах».В преддверии митинга президент США Дональд Трамп призвал Уилера «правильно выполнять свою работу», добавив, что за его обработкой событий «будут следить очень внимательно». Трамп также присоединился к инициативе, возглавляемой республиканцами, чтобы официально назначить Антифу «организацией». террора». Однако это невозможно в соответствии с применимым законодательством США в настоящее время, поскольку это позволяет назначать в качестве таковых только иностранные организации.



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