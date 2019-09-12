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Взрывы в Каиновке: прокуратура открыла уголовное производство
12.09.2019 09:21
По факту новых взрывов в Калиновке открыли уголовное дело Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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