Українські полярники віднайшли в Антарктиді унікальну льодовикову печеру

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«Ще з перших експедицій науковці знайшли на острові Галіндез, де розташована українська станція, льодяну печеру. Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зсунувся в океан і вхід завалило. Тому ми вирішили зайнятися пошуками входу до печери. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола. А от в льодовику з боку старої британської бази-музею – будиночка Ворді – нам пощастило: ми віднайшли вхід до «загубленої» печери», – розказав керівник 24-ої УАЕ Ігор Дикий.

Знахідка неабияк здивувала полярників: виявилося, що печера насправді втричі більша, ніж вважалося раніше. Загальна довжина ходів – близько 200 метрів, вони розташовані в 3 поверхи.

На нижньому маршруті учасники експедиції знайшли замерзле озеро, а наприкінці цього ходу – велетенський зал. Він заввишки 12 м (майже як чотириповерховий будинок), завширшки 8 м та завдовжки 30 метрів. У цьому залі виявили підльодну річку і два озерця, з яких науковці відібрали воду та лід для гідрохімічного аналізу та для подальших досліджень щодо наявності вірусів і бактерій за їхнім екологічним ДНК. Зразки льоду будуть збережені для докладнішого аналізу в лабораторіях України.

Окрім цього, на глибині близько 20 метрів від поверхні, в одній з льодових брил полярники знайшли перо птаха. Воно має досить широке опахало – тобто точно належить не пінгвіну. Чиє ж це перо і скільки йому років, дослідники ще мають з’ясувати. Для цього зразки пера теж планують доправити в Україну під час повернення експедиції. Фоторепортажи Популярные теги пейзажи, Донбасс, политики, женщины, военная техника, дети, праздники, самолеты, милиция, фотопроект, соревнования, Олимпиада, зима, выборы, ВСУ, церковь, протесты, Сергей Смоленцев, беспорядки, Одесса, искусство, концерты, Верховная Рада, ВМС, Динамо, катастрофы, митинги, Киев, технологии, Нацгвардия, вера, фотоконкурсы, заводы, кошки, футбол, марш, Россия, уикенд, авиация, Порошенко, музыка, оккупация, парады, путешествия, корабли, Карпаты, тест-драйв, солдат, Дмитрий Дятлов, стихийные бедствия, Саакашвили, бизнес, Шахтер, Львов, общество, фотография, живопись, животные, ЗСУ, фестивали, досуг, война, Майдан, люди, акции, мир, город, юмор, столкновения, Путин, Александр Зубко, мотоциклы, выставки, спорт, суд, цирк, культура, природа, транспорт, США, дизайн, НАТО, мода, джаз, #Євромайдан, автомобили, фотоподборки, знаменитости, АТО, портрет, учения, туризм, полиция, история, Львів, политика, экология, традиции, аннексия Крыма, архитектура Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис пейзажи, Донбасс, политики, женщины, военная техника, дети, праздники, самолеты, милиция, фотопроект, соревнования, Олимпиада, зима, выборы, ВСУ, церковь, протесты, Сергей Смоленцев, беспорядки, Одесса, искусство, концерты, Верховная Рада, ВМС, Динамо, катастрофы, митинги, Киев, технологии, Нацгвардия, вера, фотоконкурсы, заводы, кошки, футбол, марш, Россия, уикенд, авиация, Порошенко, музыка, оккупация, парады, путешествия, корабли, Карпаты, тест-драйв, солдат, Дмитрий Дятлов, стихийные бедствия, Саакашвили, бизнес, Шахтер, Львов, общество, фотография, живопись, животные, ЗСУ, фестивали, досуг, война, Майдан, люди, акции, мир, город, юмор, столкновения, Путин, Александр Зубко, мотоциклы, выставки, спорт, суд, цирк, культура, природа, транспорт, США, дизайн, НАТО, мода, джаз, #Євромайдан, автомобили, фотоподборки, знаменитости, АТО, портрет, учения, туризм, полиция, история, Львів, политика, экология, традиции, аннексия Крыма, архитектураВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Міністерство освіти та науки України Антарктида 11.09.2019



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