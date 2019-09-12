Как известно, в июле текущего года на территории Украины власти пересчитали пенсии украинским гражданам.

В том числе, речь идет о том, что женщинам, которые имеют стаж свыше тридцати лет, а также мужчинам с тридцатипятилетним стажем и выше повысили пенсионные выплаты на сумму до двух тысяч гривен, пишет со ссылкой на .

Стоит отметить, что это был очередной этап пересчета пенсий. Дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что в марте месяце 2020 года будет произведен очередной перерасчет пенсионных выплат для украинцев. Это произойдет сразу же после того, как Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней заработной плате. Размер надбавки же, в это же время будет индивидуальным для каждого.

Известно также, что расчетный размер выплат будет увеличен на определенный процент. А этот самый процент будет посчитан, как сумма половины инфляции за 2019 год и половины от роста средней заработной платы.

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