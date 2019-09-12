Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли очень красиво ответила на заявление президента России Владимира Путина, ранее выразившего надежду, что при новом премьер-министре Лондон не будет искусственно раздувать антироссийские отношения, предложив в этом вопросе максимально перевернуть страницу, которая непосредственно была связанна с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля. Доннелли говорит, что отношения Великобритании и России улучшаться только при одном условии – это изменения поведения Москвы.



Она считает, что сегодняшние действия Москвы во многом подрывают позиции России на международной арене как ответственного партнера.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир россии что при доннелли отношения Теги: политика