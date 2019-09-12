За ночь площадь пожара вблизи Чернобыля увеличилась в три раза
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За ночь площадь пожара вблизи Чернобыля увеличилась в три раза
12.09.2019 09:39
Пожар у Чернобыля распространился уже на 11 га
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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